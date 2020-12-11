Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek: Yayıncı kuruluş krizi çözülmedi

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Gevrek, "İstanbul'daki takımlarla oynadığımız maçlarda hakem yönetiminden ister istemez endişe ediyoruz. Bir de maç öncesinde hakem hatalarının gündeme getirilmesi bizi fazlasıyla endişelendiriyor. Olabilir, Fenerbahçe'ye de hata yapılmış olabilir. Ama geçen haftaki hatanın bu hafta telafi edilmeye çalışılırsa bu olmaz. Ben bundan endişe ediyorum. Maçtan önce bu konunun gündeme getirilmesi de bizi endişelendirdi. Bariz hakem hatalarının olması bizi çok üzüyor" şeklinde konuştu.

"YAYINCI KURULUŞ KRİZİ DEVAM EDİYOR. İSTEDİKLERİ İNDİRİMİ YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL "

Yayıncı kuruluş nedeniyle ortaya çıkan krizin hâlen çözülmediğine işaret eden Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, "Bu mesele çözülmedi. Ortada bir kontrat var. Biz hesabımızı bu kontrata göre yaptık. '500 milyon dolara verildi. Bu ligin değeri bu mu?' şeklinde sözler duyuyorum. Bu yanlış, madem başka bir değer vardı, o zaman o değere göre kontrat yapacaksınız. 300 ise 300, 400 ise 400... Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayın geliridir. Yaptığımız anlaşmaların gereği ödemelerimizi bu sayede yapıyoruz. Yayıncı kuruluşun indirim talebi kabul edilirse, bu takım başı 30 milyon dolar anlamına geliyor. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için daha büyük kayipları getirecek. Kayıp rakam onlar için daha da büyüyor. Zaten pandemiden dolayı forma satış geliri yok, bilet satışı yok. Bu koşullarda indirimi kabul etmemiz mümkün değil. Yayıncı kuruluştan şu ana kadar 5 sonrasında 10 milyon geldi. Geçen sezon bu zamanlar garanti paranın tamamı gelmişti. Yayıncı kuruluş paramızı ödemeye imtina ederken, kendisi zarar etmedi çünkü insanlar pandemiden dolayı evde kaldı ve televizyon izledi" dedi.

"KADIKÖY'DE SAHAYA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ "

Adil Gevrek, yarınki Fenerbahçe maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bizim için her maçta öncelik galibiyettir. Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağımızı umuyorum. Elde edilen her bir puan bizim için çok değerlidir. Geçen sezon, sonlara doğru yaşadığımız tehlikeyi bir daha yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.