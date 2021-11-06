Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni hocası Sumudica ile ilk 2 maçını kazanıp düşme hattının dışına çıkan Yeni Malatya geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını evinde Başakşehir önünde sarmaya çalışacak. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu geldikten sonra 3'te 3 yaparak 5 sıra birden yükselen Başakşehir Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılıp tırmanışını sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Eric, Haddadi, Hafez, Ndong, Aabid, Chouiar, Mustafa, Adem, Tetteh

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndaiyshimiye, Epureanu, Lima, Tolga, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Okaka

Malatyaspor'a Sadık müjdesi

Sarı-Kırmızılı ekipte zorlu mücadele öncesi Sadık müjdesi geldi. İyileşen deneyimli stoper takımla çalışmalara başladı. Sadık'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maçtan önce karar verilecek.

Başakşehir'de 3 eksik

Turuncu-Lacivertliler'de kas zorlaması nedeniyle sağ bek Caiçara ile stoperler Epureanu ve Ravil Tagir'in tedavilerine devam edilirken başka eksik bulunmuyor.