Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 12. haftasında ÖK Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yapan Başakşehir, deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Sumudica yönetimindeki ilk mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında alan Malatya ekibi ise zorlu maçta 3 puanı hanesine yazdırıp yara sarmaya çalışacak. Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni hocası Sumudica ile ilk 2 maçını kazanıp düşme hattının dışına çıkan Yeni Malatya geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını evinde Başakşehir önünde sarmaya çalışacak. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu geldikten sonra 3'te 3 yaparak 5 sıra birden yükselen Başakşehir Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılıp tırmanışını sürdürmek istiyor.
Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Yeni Malatyaspor-Başakşehir muhtemel 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Eric, Haddadi, Hafez, Ndong, Aabid, Chouiar, Mustafa, Adem, Tetteh
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndaiyshimiye, Epureanu, Lima, Tolga, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Okaka
Malatyaspor'a Sadık müjdesi
Sarı-Kırmızılı ekipte zorlu mücadele öncesi Sadık müjdesi geldi. İyileşen deneyimli stoper takımla çalışmalara başladı. Sadık'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maçtan önce karar verilecek.
Başakşehir'de 3 eksik
Turuncu-Lacivertliler'de kas zorlaması nedeniyle sağ bek Caiçara ile stoperler Epureanu ve Ravil Tagir'in tedavilerine devam edilirken başka eksik bulunmuyor.