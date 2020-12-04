Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta 10 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Leipzig maçından yorgun dönen rakibini eli boş göndermek istiyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından geçen hafta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan ve Leipzig'e 4-3 yenilerek Avrupa'ya veda eden Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor. Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Bolingoli yok, Visca’nın durumu maç günü belli olacak

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor’a karşı takımındaki yerini alamayacak. Aynı mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkan takım kaptanı Edin Visca’nın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.