Süper Lig’de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise deplasmanda kazanmak istiyor.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21.45’te Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Bu arada müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Hadebe, Yiğithan, Buğra, Robin, Chaalali, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Başakşehir: Mert, Caicara, Vieira, Chedjou, Clichy, Visca, İrfan Can, Azubuike, Elia, Robinho, Crivelli

Ev sahibi takımda sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile

kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.



