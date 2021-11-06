Yeni Malatyaspor - Başakşehir (CANLI)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Yeni hocası Sumudica ile ilk 2 maçını kazanıp düşme hattının dışına çıkan Yeni Malatya geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını evinde Başakşehir önünde sarmaya çalışıyor. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu geldikten sonra 3'te 3 yaparak 5 sıra birden yükselen Başakşehir Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılıp tırmanışını sürdürmek istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

2. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner’in pasında topla buluşan Visca’nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca’nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

30. dakikada Tetteh’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük’ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Mounir’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

39. dakikada Başakşehir, Tolga Ciğerci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. olga Ciğerci’nin vuruşunda, savunmadaki Hafez’e de çarpan top ağlarla buluştu.

İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Yeni Malatyaspor - Başakşehir 11'leri:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okaka

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...