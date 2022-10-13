Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 Ekim Pazar günü saat 13:30’da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Geride kalan 8 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Doğu Anadolu ekibi Bandırmaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken, takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

İHA