Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatyaspor kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Bir maç eksiğiyle geride kalan 21 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bir maç eksiğiyle geride kalan 21 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor'da hesaplar galibiyet üzerine!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş’in Galatasaray maçında sahaya sürdüğü kadrodan memnun kaldığı, bu haftaki Antalyaspor maçına da aynı kadroyu sürmeyi planladığı ifade edildi. Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray’a yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş futbolcularını bu haftaki kritik Antalyaspor maçı öncesi zihinsel olarak iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor. Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kemal Özdeş’in takımına felsefesini yerleştirmek için sistem çalışmalarına yoğun mesai harcadığı, önlerinde bulunan Antalyaspor müsabakası öncesinde rakibin artı ve eksileri üzerinde analizler yaptırdığı belirtildi.

Özdeş’in Galatasaray maçında sahaya çıkan kadronun performansından memnun kaldığı ve Antalyaspor müsabakasına da aynı kadroyla çıkmayı planladığı bildirildi. Özdeş’in sakatlığı süren Fofana’yı durumuna göre 11'de ya da ikinci yarıda kullanacağı, başarılı futbolcuya kendisini kafa olarak hazırlaması talimatı verdiği ifade edildi.

Deneyimli teknik adamın Galatasaray maçında orta sahada görev verdiği Remi Walter ve sol bekte şans tanıdığı Karim Hafez'e de yine 11'de şans tanıyacağı belirtiliyor.