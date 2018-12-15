Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 15 haftada 25 puan toplayan ve haftaya beşinci sırada giren Malatya temsilcisi, 26 puanla 3. sırada bulunan Antalyaspor’u kendi saha ve seyircisi önünde yenmek istiyor. 2 haftadır kazanan ve tekrar çıkışa geçen Antalyaspor ise bu çıkışını sürdürme amacında...

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

Antalyaspor: Boffin, Nazim Sangare, Salih, Diego, Celutska, Chico, Hakan, Doğukan, Maicon, Serdar, Mevlüt

Öte yandan Malatya ekibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BİLET FİYATLARI: Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL



