Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Maça konuk ekip Antalyaspor etkili başladı. 8. dakikada Sinan Gümüş ceza sahasının sağ çizgisinden topu sıfıra taşıdı, rakibini geçti ve içeride boş pozisyonda olan Jahovic'e pasını gönderdi. Boşnak yıldız uygun pozisyonda şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

UMUT BULUT CEVAP VERDİ

Yeni Malatyaspor'un bu gole cevabı 29. dakikada geldi. Karim Hafez, sol orta sahanın hafif önünden ceza sahasına koşu yapan Umut Bulut'a yüksek bir pas gönderdi. Umut, topa gelişine ayak içi şutunu attı ve skoru 1-1'e getirdi.

ANTALYA 10 KİŞİ KALDI

Maçta 26. dakikada sarı kart gören Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş, 31'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada ilk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gittiler.

İkinci yarıda ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor, rakibinin 10 kişi kalmasıyla oyunu Antalyaspor yarı alanına yığdı. Akdeniz ekibi kontrataklarla gol aradı.

BÜYÜK HATA GOL GETİRDİ

Bu kontrataklardan birisi 89. dakikada geldi. Yeni Malatyaspor atağa çıkarken Donald topu kaptırdı ve Antalyaspor kontratağa kalktı. Akdeniz ekibi 3'e 2 geldi, Charles ceza sahasının solundan bindirme yapan Podolski'ye ortasını gönderdi, Alman futbolcu güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor, 10 kişi kaldığı maçta Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.