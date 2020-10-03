Yeni Malatyaspor- Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, 13.30’da başlayan maçta Antalyaspor’u konuk ediyor. Yeni Malatyaspor ilk galibiyeti almak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig ’e İstanbul deplasmanında 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor ’a deplasmanda 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor.
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Mücadele başladı.
GOL | Maçın 10. dakikasında ev sahibi Yeni Malatyaspor yeni transferi Benjamin Tetteh'in golü ile 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
13.30’da başlayan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor müsabakasını Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Maçın 11'leri
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic.