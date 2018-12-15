Yeni Malatyaspor - Antalyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 15 haftada 25 puan toplayan ve haftaya beşinci sırada giren Malatya temsilcisi, 26 puanla 3. sırada bulunan Antalyaspor’u kendi saha ve seyircisi önünde yenmek istiyor. 2 haftadır kazanan ve tekrar çıkışa geçen Antalyaspor ise bu çıkışını sürdürme amacında...

Maçtan dakikalar:

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması başladı.

16.dakikada Yeni Malatyaspor Boutaib ile 1-0 öne geçti. Ceza sahasına giren Eren Tozlu, güzel bir pasla ceza sahası içinde Boutaib'i buluşturdu. Faslı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

34.dakikada Malatyaspor, Antalyaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi. Adem Büyük'ün getirdiği topta ceza sahası içinde Guilherme topuk pasıyla meşin yuvarlağı Boutaib'İn önüne bıraktı. Boutaib temiz bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Antalyaspor'da sarı kart gören Maicon ve Doğukan, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle oynayamayacak.,

Yeni Malatyaspor, maçın ikinci yarısında iki tehlikeli atak geliştirdi ikisinde de top direkten döndü.

Malatya'da maçın 67. dakikada saha bir anda karıştı! Hakem Mete Kalkava VAR'da pozisyonu inceledikten sonra ev sahibinden Sadık Çiftpınar ve konuk ekipten Diego kırmızı kart gördü. Eren Tozlu ve Celustka ise sarı kartla cezalandırıldı.

İki takım da 10 kişi kaldıktan sonra atak üretmekte zorluk yaşadı. Antalyaspor gol için pozisyon üretmeye çabalasa da atakları kaleci Farnolle rahatlıkla savuşturdu.

Takım kadroları

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Murat Yıldırım, Marques, Ahmed, Adem Büyük, Eren, Boutaib

Antalyaspor: Boffin, Diego, Maicon, Doğukan, Chico, Serdar, Salih, Celustka, Nazım, Mevlüt, Hakan

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

Antalyaspor: Boffin, Nazim Sangare, Salih, Diego, Celutska, Chico, Hakan, Doğukan, Maicon, Serdar, Mevlüt

Öte yandan Malatya ekibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BİLET FİYATLARI: Batı Alt 60 TL, Batı Üst 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Güney Alt 15 TL, Güney Üst 10 TL, Kuzey Alt 15 TL, Kuzey Üst 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL



