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Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 11. hafta maçında deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, İzmir ekibini mağlup ederek tekrardan çıkışa geçmek istiyor.

28 Ekim 2022, Cuma 19:50 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00’de İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. İlk galibiyetini 9.haftada deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0’lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, 10. haftada evinde Göztepe ’ye 1-0’lık skorla mağlup olmuştu.

Ligde ki 10 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan Sarı Kırmızılılar, Altınordu maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istiyor.

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