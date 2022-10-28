Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00’de İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. İlk galibiyetini 9.haftada deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0’lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, 10. haftada evinde Göztepe ’ye 1-0’lık skorla mağlup olmuştu.

Ligde ki 10 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan Sarı Kırmızılılar, Altınordu maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istiyor.