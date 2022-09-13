Yeni Malatyaspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 Eylül Cuma günü saat 20:00’da sahasında Altay SK ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar Altay SK maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Antrenmanda Lisansı çıkarılan Haqi Osman ve Philip Gameli Awuku’da yer aldı. Sarı siyahlılarda Haqi Osman, Manisa FK maçında son dakikalarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Altay SK maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Doğu Anadolu ekibinin evinde oynadığı Rizespor maçında kırmızı kart gören Rahman Buğra Çağıran ve Burak Kavlak 1 maçlık cezalarını tamamladılar. Teknik Direktör Cihat Arslan’ın şans vermesi halinde bu maçta forma giyebilecekler.

Spor Toto 1.Ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Altay SK maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

İHA