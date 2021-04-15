Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasreti 13 maça yükselen Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'u konuk edecek. Söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabilen ve düşme hattına doğru inişe geçen Malatya ekibi, kötü gidişata Alanyaspor karşısında son vermek ve bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Denizlispor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. İki takım arasında Alanya'da oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Acquah, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Efkan, Berkan, Davidson, Bareiro, Babacar

Ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 34 puan toplayan Malatyaspor, 16. sırada yer aldı. 32 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan 52 puanlı Alanyaspor ise haftaya 5. sırada girdi.