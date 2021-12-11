Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 16. haftasında evinde konuk edeceği Alanyaspor ’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Yeni Malatyaspor gibi Alanyaspor da kazanarak kötü gidişine son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Karim Hafez, Aabid ve Nshimirimana sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular.

Konuk ekip Alanyaspor'da Awaziem cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Nemanja Milunovic ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren kaplanlarda mutlak hedef 3 puan. Öte yandan Konya maçında forma giyemeyen Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam ederken, bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Doğu Anadolu ekibi ile Akdeniz ekibinin aralarında oynadıkları 12 maçta her iki takımın da 4’er galibiyetleri bulunurken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.