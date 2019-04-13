Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a 3-0 yenilen ve 5. sırada bulunan Yeni Malatyaspor sahasında Sergen Yalçın ile güzel günler geçiren Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Yeni Malatyaspor taraftarının desteği ile sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sahasında son 3 maçını kazanmasına rağmen deplasmandaki 2 maçını kaybeden Sergen Yalçınlı Alanyaspor ise deplasmanda bu kez kazanma peşinde...

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

27 maçta 37 puan toplayan Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada bulunuyor. Alanyaspor'da rakibi Yeni Malatyaspor gibi 27 haftada 37 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.