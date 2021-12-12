Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 16. haftasında Alanyaspor ’u konuk ediyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya karşısında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Yeni Malatyaspor gibi Alanyaspor da kazanarak kötü gidişine son vermek istiyor.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Maç adeta golle başladı... Yeni Malatyasporlu Rayane Aabid, güzel bir vuruşla 4. dakikada takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | Alanyaspor'dan yanıt gecikmedi. Akdeniz ekibi, Famara Diedhiou'nun 14. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

GOL | Maçta goller yağmur gibi... Yeni Malatyaspor bu kez Benjamin Tetteh ile 17. dakikada öne geçti: 2-1.

GOL | Alanyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı: 2-2! Golde bu kez Davidson'un imzası var. Dk: 23

GOL | Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçında gol şov... Konuk ekip Emre Akbaba'nın golüyle 33. dakikada öne geçti: 3-2. 33 dakikada toplam 5 gol atıldı!

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir, Karim Hafez

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou



