Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı (CANLI)
Süper Lig'in 16. haftası Yeni Malatyaspor - Alanyaspor mücadelesine sahne oluyor. İki takım da son haftalardaki kötü gidişatını bu karşılaşmada sonlandırmak istiyor. Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının detayları ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçta goller yağmur gibi... 33 dakikada tam 5 gol atıldı. Alanyaspor deplasmanda 3-2 önde...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 16. haftasında Alanyaspor ’u konuk ediyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya karşısında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Yeni Malatyaspor gibi Alanyaspor da kazanarak kötü gidişine son vermek istiyor.
MAÇ BAŞLADI
GOL | Maç adeta golle başladı... Yeni Malatyasporlu Rayane Aabid, güzel bir vuruşla 4. dakikada takımını öne geçirdi: 1-0.
GOL | Alanyaspor'dan yanıt gecikmedi. Akdeniz ekibi, Famara Diedhiou'nun 14. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1.
GOL | Maçta goller yağmur gibi... Yeni Malatyaspor bu kez Benjamin Tetteh ile 17. dakikada öne geçti: 2-1.
GOL | Alanyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı: 2-2! Golde bu kez Davidson'un imzası var. Dk: 23
GOL | Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçında gol şov... Konuk ekip Emre Akbaba'nın golüyle 33. dakikada öne geçti: 3-2. 33 dakikada toplam 5 gol atıldı!
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir, Karim Hafez
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou