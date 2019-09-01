Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın ve Erol Bulut eski takımlarına karşı galibiyet peşinde. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

01 Eylül 2019, Pazar 21:49 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan ancak geçen hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanan Alanyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Alanyaspor, 20'de Ceyhun ve 22'de Fernandes'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyor.

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Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bekasetas, Efecan, Cisse

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