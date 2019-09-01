Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan ancak geçen hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanan Alanyaspor ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Alanyaspor, 20'de Ceyhun ve 22'de Fernandes'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyor.

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Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bekasetas, Efecan, Cisse