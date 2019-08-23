Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah transferini açıkladı

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Afriyie Acquh, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Gana Milli Takımı oyuncusu, başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonu İtalyan ekibi Empoli’de tamamlayan Acquah, 28 maçta forma giydi ve 2 gol attı.