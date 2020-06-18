Yeni Malatyaspor, 3 puan hasretini dindirmek istiyor
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Ligin 2. yarısında sadece 1 puanı olan Malatya ekibinde tek hedef 3 puan.
Göztepe müsabakasına sakatlığı süren Mustafa Akbaş’tan yoksun hazırlanan sarı-kırmızılılarda bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçtan sadece 1 puan alabilen ve galibiyete hasret kalan Malatya temsilcisi bu hafta şansızlığını kırmak istiyor.
Haftaya 25 puanla 16. sırada giren Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında rakibiyle oynadığı maçtan 1-1’lik skorla ayrılmıştı.
İHA