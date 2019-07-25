Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçından notlar

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya kenti, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Olimpija Ljubljana taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde taraftarları bulunmazken, Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 15 bin bilet satılmasıyla tribünler kısmen boş kaldı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de izledi. Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart açtı.

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