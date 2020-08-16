Yeni Malatya’da Koşukavak gündemde
Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman’la yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceği ismi buldu. Son olarak Altay’da çalışan genç teknik adam Yalçın Koşukavak’la Yeni Malatyaspor görüşme halinde
Küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman’la yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceği ismi buldu. Sarı- Kırmızılılar, son olarak Altay’da çalışan genç teknik adam Yalçın Koşukavak’la görüşme halinde. Tarafların el sıkışması yüksek ihtimal olarak görülüyor.