Yeni Malatya’da Koşukavak gündemde

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman’la yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceği ismi buldu. Son olarak Altay’da çalışan genç teknik adam Yalçın Koşukavak’la Yeni Malatyaspor görüşme halinde

16 Ağustos 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni Malatya’da Koşukavak gündemde

Küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman’la yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceği ismi buldu. Sarı- Kırmızılılar, son olarak Altay’da çalışan genç teknik adam Yalçın Koşukavak’la görüşme halinde. Tarafların el sıkışması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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