Yeni Malatya’da Karaman bekliyor
Yeni Malatyaspor’un Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek” dedi
Yeni Malatyaspor’un Teknik Sorumlusu Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek” dedi ve ekledi: “Virüs geçene kadar bu tempoyla çalışacağız. Daha sonra TFF’nin vereceği karara göre çalışma programımıza yön vereceğiz.”