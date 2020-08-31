Yeni Malatya’da gündem Attamah

Yeni sezonu sıkıntısız geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir’den takviye peşinde. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük’te geçiren Joseph Attamah’ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı

31 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni Malatya’da gündem Attamah

Süper Lig’de sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir’den takviye peşinde. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük’te geçiren Joseph Attamah’ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Adı Süper Lig’den birçok takımla anılan Attamah’ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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