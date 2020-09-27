Yeni maestro Baker

Lewis Baker, Trabzonspor’un attığı 3 golde de sahnedeydi. Afobe’nin ilk sayısında korneri kullanan, ikincisinde çok şık bir asist yapan İngiliz futbolcu, Nwakaeme’nin golünde ise pozisyonu başlatan isimdi

27 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni maestro Baker

Sosa’nın 8 numaralı formasını alan Lewis Baker, Trabzonspor’un artık saha içindeki yeni lideri...Chelsea’den kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına damga vurdu. Atılan ilk 3 golde de Baker’ın etkisi vardı. 24. dakikada korneri kullanan Baker, ön direğe güzel kesti. Devamında Afobe golü attı. Yıldız ismin ikinci golünde çok şık bir asist yapıp, savunmadaki iki Malatyalı oyuncuyu da üstüne çeken Baker alkış aldı. Başarılı orta saha, ilk devrenin sonlarında Nwakaeme’nin golünden önce ise topu yine iki kişinin arasından çıkartıp, tehlikeyi başlattı.

Saha içi lider...

Geçen maçtan farklı olarak cezası biten Flavio ve Abdulkadir Parmak ile orta sahada başlayan Baker, genel olarak hücum organizasyonlarında sorumluluk aldı, pasları dağıttı. Teknik direktör Eddie Newton, özellikle ikinci golden sonra vatandaşı olan Baker’ı kutladı.

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