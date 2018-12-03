Yeni kral Adem Ljajic

Beşiktaş’ta Adem Ljajic fark yaratmaya başladı... Sezon başında Torino’dan kiralanan Sırp yıldız, ilk başlarda tutuk olsa da milli aradan sonra istenen seviyeye ulaştı, dün yine fark yarattı. Kasım ayındaki milli arada çıktığı Karadağ ve Litvanya karşılaşmalarından birer kez topu filelere gönderen Ljajic, sonrasında çıktığı 4-1’lik Ankaragücü mücadelesinde kilidi çözen isimdi. Kayseri’deki son lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ljajic, Galatasaray derbisinde de kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ljajic’in kullandığı frikikte top Eren’in eline çarparken, pozisyona bir tek o itiraz etti. Devamında Cüneyt Çakır, VAR’a gidip beyaz noktayı gösterdi.

Talisca’yı unutturdu

Beyaz noktanın başına geçen Adem Ljajic, topu filelere gönderirken, bu tek gol Vodafone Park’taki kritik derbide Beşiktaş’a zafere getirdi. Talisca gittikten sonra Beşiktaş’ın beklediği 10 numara katkısını vermeye başlayan Ljajic, maçı yüzde 80 pas isabetiyle tamamladı.