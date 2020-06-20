Yeni kaptan Ahmet Çalık
Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak. Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı maçta adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alan Ahmet Çalık, bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor
Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak. Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, yarınki mücadelede bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor