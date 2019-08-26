Yeni kanatlar uçuracak!

Spor Toto Süper Lig’de 2. haftayı 3-0’lık Göztepe galibiyetiyle kapatan Siyah- Beyazlılar’da gözler, üçüncü hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’la Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bu mücadele öncesinde kadroda değişiklik yapmaya karar veren Abdullah Avcı’nın, Rize karşısında kanatları, 2 yeni transfere emanet edeceği öğrenildi. Ricardo Quaresma’yla yolların ayrılması ve Jeremain Lens’in de performansının beklenen seviyeye henüz ulaşmaması sonrasında Avcı’nın, cumartesi günü oynanacak mücadelede sol kanadı İngiliz ekibi Tottenham’dan alınan Kevin N’Koudou’ya, sağ kanadı ise Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten transfer edilen Tyler Boyd’a vereceği bildirildi.

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Sezonun geri kalanında kanatlarda bu 2 oyuncuyu kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, ilk denemesini Çaykur Rizespor karşılaşmasında yapacak. Boyd’a sezonun ilk 2 maçında da ilk 11’de görev veren Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, ABD’li kanat oyuncusunun performansından memnun olduğu biliniyor. Son transfer N’Koudou’ya ise sadece 1 günlük idmanın ardından görev veren Avcı’nın, Fransız futbolcunun 29 dakikalık form grafiğinden de mutlu olduğu belirtildi.