Yeni kahraman: Yusuf Sarı

İkinci haftada oynanan Malatya karşılaşmasında 72. dakikada oyuna giren ve 78’de Joao Pereira’nın golünde asisti yapan 20 yaşındaki oyuncu, süre aldığı kısa zamanları çok iyi değerlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan genç oyuncu, iki hafta önce oynanan Gaziantep FK mücadelesi ile sahalara dönmüştü. Yusuf bu maçta da 73’te oyuna girmiş ve 81’de fileleri sarsmıştı. Gurbetçi futbolcu, önceki akşam da Başakşehir karşısında 75’te oyuna dahil oldu ve 90+6’da Sörloth’un golünde asisti yaptı.

Yusuf böylece sonradan girdiği maçlarda 1 gol, 2 asistle tam 3 gole direkt katkı sağladı ve teknik heyetin gözüne girdi.



