Teknoloji devi Apple'ın sıradaki iPhone'larında Intel marka modemler yer alacak. Bloomberg'de yer alan habere göre firma yeni iPhone'larda yer alması için Intel'den modem siparişi verdi.

Diğer yandan Çin'de satılan iPhone'larla Verizon için üretilecek olan iPhone'lar Qualcomm'la çalışmaya devam edecek. Qualcomm halihazırda mevcut iPhone'lardaki modemler için firmanın tek partneriydi.

Söz konusu işbirliğine dair söylenti aslında geçtiğimiz Ekim ayında ortaya çıkmıştı. O dönem, Intel'in 1000 adet mühendisinin bu proje üzerinde çalıştığı anlaşılmıştı.

Mobil modemler açısından dünya çapındaki pazarın Qualcomm tarafından domine edildiği ortada. Daha önce Apple'la olan sözleşmesini kaybeden Intel'in mevcut pazar payı yüzde 1'den bile daha az.