Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe , bir taraftan genç oyuncularla ilgili de operasyona hazırlanıyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in listesine sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar...

Salı günü kamp başlıyor

Dünya Kupası arasında yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ve Villarreal maçları sonrası futbolcularına izin verdi. Sarı Lacivertliler, 6 Aralık Salı günü 5 günlük kamp ve 2 hazırlık maçı için Antalya’nın yolunu tutacak. Fenerbahçe, çarşamba günü saat 19.00’da Alanya Oba Stadı’nda Alanyaspor ile, 10 Aralık Cumartesi günü ise saat 18.00’de yine aynı statta İtalyan ekibi US Salernitana ile hazırlık maçı oynayıp İstanbul’a dönecek.









Sağlık ekibinde alarm!

Fenerbahçe’nin son iki sakat oyuncusu Joao Pedro ve Arda Güler için sağlık ekibine alarm verildi. Teknik direktör Jorge Jesus’un durumları hakkında sürekli olarak rapor aldığı ikilinin, 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan 5 günlük kampa katılmayacakları ve Samandıra’da kendileri için hazırlanan özel bir program dahilinde çalışacakları açıklandı. Pedro ve Arda’nın dönüş tarihlerini, tedavi sürecine nasıl karşılık verecekleri belirleyecek.

Villarreal'i 2-1'le geçti

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga'nın İstanbul'da düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Villarreal'i konuk eden Fenerbahçe, İspanyol rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Villarreal topa daha çok sahip olurken orta sahadaki ikili mücadelelerde de İspanyol ekip Fenerbahçe'ye göre daha etkili bir performans sergiledi.

King girdi ve attı

Karşılaşmanın ilk yarısı Etienne Capoue ve Serdar Dursun'un karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşiklikle sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısına daha kontrollü başlayan Fenerbahçe 78. dakikada Joshua King'in ayağından bulduğu gol ile skoru 2-1'e getirdi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sonuçlandı.









Altay Bayındır'a Inter'den teklif

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’a İtalyanlar’ın ilgisi artarak sürüyor. Halen Serie A’da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli Kulübü’nden sonra Milli file bekçisine şimdi de Çizme’nin bir diğer köklü takımı Inter’den de teklif geldi. İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken, teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay’ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.

Altay Bayındır, 13 milyon Euro’luk değeriyle Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden.

Herkesin gözdesi...

Her vesile ile Altay’a olan hayranlığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem” diyerek, futbolcunun takım için önemini vurguluyor. 2019-2020 sezonunda Ankaragücü’nden transfer edilen yıldız futbolcu, Sarı Lacivertli formayı giydiği süre içinde tüm teknik adamların gözdesi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır’ı, yönetim devre arasında sözleşme uzatmak için masaya çağıracak. Milli kaleci ile en az 5 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor.

Alkışlar Valencia’ya!

Katar’da halen devam eden Dünya Kupası’nın grup aşamasına damgasını vuran Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia’nın, İstanbul’a dönüşü büyük takdir topladı. Ülke Milli Takımları’na giden oyuncuların bir haftalık izin haklarını kullanmayan Ekvador kaptanı, önceki gün İstanbul’a geldi vesoluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndealdı. Dünya Kupası’nda sergilediği performans veattığı 3 golle yıldızlaşan Valencia’ya teknik heyet ve arkadaşları da yoğun ilgi gösterdi.

'Yeni Haaland' hedefe girdi

Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel’in FANATİK’e verdiği röportajda, “Haaland gibi üst düzey seviyelere çıkabilecek bir oyuncu” dediği Hatayspor’un 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım, hedeflerden biri haline geldi.

Volkan Demirel ne demişti?

"Hatay’a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır."

Özhan Pulat keşfetti!

Bertuğ Yıldırım 2013 yılında Sarıyer alt yapısında futbola başladı. Yıldız adayını keşfeden isim Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını yapan Özhan Pulat. Pulat, genç oyuncuyu 2018 yılında U17 Türkiye Şampiyonası'nda keşfetti. Dönemin teknik direktörü Ömer Erdoğan yardımcısı Özhan Pulat'ın önerisiyle golcü futbolcuyu Hatayspor'a transfer etti. 20 yaşındaki golcüye Süper Lig'de ilk şansı da yine Ömer Erdoğan geçen sezon vermişti.

Sağ bek ve sol bek de listede

Bertuğ’un yanı sıra daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Antalyaspor’un genç sağ beki Bünyamin Balcı da Kanarya’nın listesindeki adaylardan bir tanesi. Sarı-Lacivertliler, ayrıca alt liglerle ilgili de tarama yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2. Lig ekibi Bucaspor’un genç sol beki Enes Alıç’ın da gözlemlenen oyuncular arasında olduğu ifade ediliyor. Kanarya devre arasında nokta atışı takviyelerin yanı sıra yaş ortalamasını düşürecek yerlilere de imza attırabilir.

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