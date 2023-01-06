Yeni Haaland 'Bertuğ Yıldırım' kararını verdi! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç golcü Bertuğ Yıldırım, futbol kamuoyunda 'Yerli Haaland' olarak lanse edildi.

Transferde adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılan genç golcünün geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.









VOLKAN DEMİREL'DEN HAALAND BENZETMESİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Bertuğ Özgür Yıldırım'ı Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'a benzetmişti. Demirel, genç oyuncu için; "Bertuğ Özgür Yıldırım'ın acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen gücü var.

Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.





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FATİH TERİM İSTEDİ

2019 yılında dönemin Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Radyospor'da yayınlanan bir programa katılmıştı. Bozkurt, Bertuğ Özgür Yıldırım ile ilgili olarak gelen teklifleri açıklarken, Fatih Terim'in bizzat görüştüğünü açıklamıştı.

Bozkurt; "Bertuğ Özgür Yıldırım sol kenar ve forvet pozisyonda oynuyor. Babası ve amcası profesyonel olarak futbol oynamışlar. Bertuğ için Beşiktaş ve Galatasaray 'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ’un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kulüp yetkilileri ile görüştü" ifadelerini kullanmıştı.









KİM KEŞFETTİ?

Bertuğ Özgür Yıldırım, Sarıyer'de forma giyerken, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcısı Özhan Pulat tarafından keşfediliyor. Son dönemde dikkat çeken yıldız adayının bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmez, ancak kendisini parlak bir geleceğin beklediği çok açık. Pulat, 2018 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dikkatini çeken genç ismi Hatayspor'a aldırıyor.

HEDEFİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek. Takvim'in haberine göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı. 1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor.

Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.