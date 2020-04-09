Yeni güncelleme ile World of Warships keyfi kat kat artıyor

World of Warships evrenine 0.9.3 güncellemesi dahil oluyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuncular ilk kez Avrupalı muhriplerin dokuzunun da tamamı olan tüm donanmaya erişebilecek. Erken erişimle sunulmuş beş İsveç muhribine ek olarak, bir Avusturya-Macaristan muhribiyle birlikte üç yeni imha silahı bu şekilde oyuna ekleniyor.

Donanmanın tamanına ulaşma imkanı

World of Warships oyuncularına kendilerini düşmanlara karşı savunurken güçlü donanma oluşturmaları için sunulan yeni gemiler, 0.9.3 güncellemesi ile oyuna dahil olacak. İlk defa bu güncelleme ile oyuncular donanmanın tamamına erişebilecek. Yeni Avrupa muhripleri bölümünü oluşturan gemiler;

Tatra (II) - Avusturya-Macaristan

Romulus (III) - İsveç

Klas Horn (IV) - İsveç

Visby (V) - İsveç

Vasteras (VI) - İsveç

Skane (VII) - İsveç

Oland (VIII) - İsveç

Ostergotland (IX) - İsveç

Halland (X) – İsveç

Eşsiz Polonya Donanma Komutanı Warships evrenine geliyor

0.9.3 güncellemesindeki yeni “Güçlü İrade” oyun etkinliğine katılıp, tamamlayan oyuncular, birkaç yıl boyunca “Polonya Deniz Komutanlığı Şefi” olarak görev yapan eşsiz “Polonya Donanma Komutanı” ile ödüllendirilecek.

Polonyalı Komutan Jerzy Świrski 10 beceri puanı, Torpedo Reload Uzmanı ve AA Silah Hedefleme Uzmanı yetenekleri ile World of Warships evrenine dahil oluyor. Tüm bunlarla birlikte, bir geminin silahlanmasının yeniden yükleme hızına ve yüksek basıncının kaybedilen her yüzde 1’lik kısmı için filo hızına +0.25% destek veren geliştirilmiş bir beceri olan “Adrenaline Rush” becerisine de sahip olacak. Bu yeni komutanı donanmasına eklemek isteyen oyuncuların yeni etkinliğe katılmaları gerekecek.

Yeni güncelleme ile gelecek yeni Klan Savaşları Sezonu olan Ranked Sprint Sezon 11, genel World of Warships düzeltmeriyle birlikte kalite iyileştirmeleri ve dış açı izleme modunun güncel versiyonunu içeriyor. Teknoloji Ağacı artık her türden gemi gruplarının özelliklerini açıklayan yararlı ipuçları içeriyor.