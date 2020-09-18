Yeni golcüler derbiye yetişecek

Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor. Yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor.

1 yıl sözleşmesi kaldı

Muriç'i 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan Fenerbahçe gözünü yıldızlara çevirdi. Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor. Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar sürüyor.

Galatasaray'ın da gündemindeydi

Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi. Forvet transferi için bu 5 isim için pazarlıklar yapan Fenerbahçe, 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek.

Yusuf Dursun