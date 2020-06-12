Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. 17 Mart’ta oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor erteleme müsabakasının ardından Kovid-19 nedeniyle lige ara verilmişti. Lig heyecanı yeni futbol düzeniyle sürecek.

296 kişi bulunacak

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.

20 metrede bir antiseptik!

Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre arayla el antiseptiği konulacak. Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak. Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.

6 top toplayıcı

Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak. Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilcek toplara, dördüncü hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek.

Tokalaşmak yasak!

Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek. Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin bulunabileceği müsabakanın dördüncü hakemi tarafından belirlenecek.

Kulübede sosyal mesafe

Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak. Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Bu esnada oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1.5 metre olmasına dikkat edecek.

5 değişiklik yapılacak

Süper Lig’in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Takımlar, oyunun kesintiye uğramaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.

14’ün altına inerse

Testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremeyecek ve maçta yer alamayacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14’ün altına inmesi halinde,maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

Testler yapıldı

Kulüplerin futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırması zorunlu olacak.

Hakemle sosyal mesafe

Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapacak. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edecek. Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak.