Yeni Ezreal nihayet göründü!

Video’dan göründüğü kadarıyla Ezreal, yeni bir görünüş, yeni bir W yeteneği ve yeni diyaloglar kazanmış. Video’da gördüğümüz kadarıyla artık yeni Ezreal’ın W yeteneği rakibe bir işaret bırakıyor ve bu işaret süresi içerisinde atılan ulti rakibe ekstra hasar veriyor gibi görünüyor. Düz vuruşların ve Q yeteneğinin de bu ekstra hasardan yararlandığını gördüğümüz video’da ayrıca yeni Ezreal W yeteneğini Jhin’e tutturduğunda Jhin’in hareket edemediği de görüyoruz.

Yeni görüntüye gelecek olursak, Ezreal için yenilenmiş yeteneklerden ve efektlerden sonra yeni kostümlerin de hazırlandığı bu şampiyon için yeni bir de yüz tasarlanmış. Öncesine göre daha büyük ve kare bir yüze sahip olan yeni Ezreal için bir de yenilenmiş bir Pulsefire Ezreal karşımıza çıkıyor. Diğer kostümler gibi Pulsefire Ezreal’ın da kalıbının arttığını gördüğümüz Ezreal için henüz bir tarih verilmemiş olsa da çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Ek olarak, daha önce Riot Games Ezreal için değişime yönelik paylaştığı yazıda ayrıca Kayle ve Morgana için de değişimin planlandığını yazmıştı. (Playerbros)