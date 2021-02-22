Derleyen: Kaan Karahan

28 Ocak 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve tam adı Abdurrahman Emir Alagöz olan 29 yaşındaki orta saha, Beşiktaş altyapısında futbola başladı. 13 yaşında Beşiktaş Akademesi'ne katılan ve uzun yıllar alt yaş gruplarında forma giyen solak oyuncu, 'Yeni Emre Belözoğlu' olarak lanse ediliyordu. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, futbolcu olarak 2006 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a 4 Kasım 2008 tarihinde altyapı antrenörü olarak geri dönerken, dikkat çeken bir jenerasyon onu bekliyordu.

Yıldız adayları Beşiktaş'ta...

O dönem U-15 ve daha sonra A2 takımının başına geçen Sergen Yalçın'ın kadrosunda Sezer Özmen, Emre Özkan, Ali Kuçik, Cumali Bişi, Can Erdem, Orhan Gülle, Erkan Kaş, Emir Alagöz gibi isimler de yer aldı. Sergen Yalçın, yaklaşık 1 yıl görev yaptığı Beşiktaş altyapında önemli işlere imza atarken Fulya'da yetişen yetenekler Siyah Beyazlı forma olmasa da profesyonel liglerde boy gösterdiler.

Yeni Emre Belözoğlu olarak lanse edildi

Emir Alagöz de bu isimlerden birisiydi. Orta sahada oynayan ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken Emir'in tarzı Türk futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Emre Belözoğlu'na benzetiliyordu. A takım idmanlarında da yer alan Emir, hayallerinin takımında profesyonel olamadı. 2011 yılında ayrılık vakti geldi. Beşiktaş formasını kısa süre giyse de önemli işlere imza atan Yusuf Şimşek, antrenörlük kariyerine adım atarken o dönem 19 yaşında olan Emir'i Turgutluspor'a götürmek istedi ama genç ön liberonun sakatlığı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Profesyonel ilk sezonu

2011 yılında Misli.com 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor'da profesyonel olan Emir, hiç forma giymeden Tarsus İdman Yurdu'na imza attı. Büyük umutlar besleyen Emir'in sakatlıklar yakasını bırakmadı. 1 sezonu boş geçiren solak oyuncu, sadece 1 maçta 11 dakika görev alabildi.

Bağcılarspor'un ardından Keçiörengücü

2012/2013'te Bağcılarspor'a (O dönemki adı Anadolu Üsküdar 1908) transfer olan Emir, İstanbul ekibinde geçirdiği 2 sezonda 49 resmi maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 2014/2015 sezonunu Misli.com 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün yolunu tutan 1992 doğumlu oyuncu, ligde ve kupada 37 resmi maçta görev aldı.

2 sezon penaltılarda yıkıldılar

2015/2016'da ise Diyaberkirspor'un yolunu tuttu. Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta Diyarbekirspor, sezonu 61 puanla Etimesgut Belediyespor'un ardından 2. sırada tamamladı. Doğu ekibi, Play-Off'ta Adlispor'u 2 maçta da 3-0'la geçti, finalde Ofspor'la kozlarını paylaştı. 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılar sonrası 6-5 sahadan Ofspor galip ayrıldı. 35 resmi maça çıkan Emir ise takımın en önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

Bir sonraki sezon Diyaberkirspor yine son anda yıkıldı. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan Diyarbekir, Darıca Gençlerbirliği'ni ilk maçta deplasmanda 2-1'la geçti. Rövanşta evinde 1-0 kaybetse de ilk maçın skoruyla adını finale yazdırdı. Bir önceki sezon Ofspor'a finalde kaybeden Diyarbekir, bu sefer de Sakaryaspor'a penaltılarda kaybetti.

İlk şampiyonluk

Diyarbekir'de 2 sezonda 70 maça çıkan, 2 Play-Off finali kaybeden Emir, aradığı şampiyonluğu 2017/2018'de Manisa FK (O zamanki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor) ile yaşadı.

Karagümrük engelini aşamadılar

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sezonu 75 puanla tamamlayan Manisa, adını 2. Lig'e yükseldi. Emir ise 32 maçta 2 gol kaydetti. 2018/2019 sezonunda Kırmızı Grup'ta yer alan Manisa, son haftalarda yakaladığı muhteşem çıkışla sezonu Menemenspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından 3. sırada tamamladı. Play-Off'ta çeyrek final ilk maçında Tuzlaspor'u Yaser ve İsmail'in golleriyle deviren Manisa, rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Bu avantajla 2. maça çıkan Manisa, rövanşı 2-0 geride tamamladı. Uzatmalarda sahneye çıkan İsmail Haktan ise takımını yarı finale taşıdı.

Yarı finalde rakip sezona bomba transferlerle başlayan Fatih Karagümrük oldu. Bilal Aziz, Ramazan Civelek, Barış Özbek, Mehmet Batdal ve Erkan Zengin isimlere sahip olan Karagümrük'ü ilk maçta Erhan Kara'nın golüyle deviren Manisa, rövanşta ise Erkan Zengin ve Çağrı Ortakaya'nın gollerine engel olamadı. Karagümrük, finalde Sakaryaspor engelini de aşıp şampiyonluğa ulaşırken, Play-Off maçlarının en dikkat çeken isimlerinden birisi Emir Alagöz oldu.

2. Lig'in kapısından döndüler

Ağırlıklı olarak sol bekte oynayan, zaman zaman orta sahada görev alan, 38 resmi maçta boy gösteren Emir, bireysel olarak öne çıksa da takımını 2. Lig'e taşıyamadı. Manisa, bir sonraki sezon şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için iddialı transferlerle lige girdi.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Siyah Beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda düşüşe geçince Samsunspor'un gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi 73 puanla sezonu şampiyon tamamlarken Manisa FK 63 puanla 2. sırada kaldı. Play-Off'un favori takımı olan Manisa, İnegöl ve Sancaktepe engelini aşsa da finalde Tuzlaspor'a kaybedince üst üste 2. kez yıkıldı.

Rüya gibi sezon

2019/2020 ise hem Manisa hem de Emir için rüya gibi geçiyor. Türkiye liglerinin en çok kazanan, en çok gol atan, en çok puan toplayan ve tek namağlup takımı olarak yoluna son sürat devam ettiği Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Niğde Anadolu engelini de 1-0'la aşan lider Manisa Futbol Kulübü, şimdiden şampiyonluğun kapısını ardına kadar araladı.

Şampiyonluk çok yakın

En yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 19'a çıkaran Serkan Özbalta'nın öğrencileri, tarihinde ilk kez 1. Lig hedefine ulaşmaya çok yaklaştı. 2 sezondur 1. Lig'i Play-Off'ta kaçıran Manisa FK, hata yapmazsa son haftalara bile kalmadan şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Sezonluk 30 maç ortalama

Beşiktaş altyapısından büyük umutlarla çıkan, sezonluk 30 maç ortalamayla oynayan Emir, Emre Belözoğlu gibi çok büyük bir kariyere sahip olamasa da görev aldığı her takımda mücadeleci yönü, başarısı ve tekniği ile ön plana çıktı. Diyarberkirspor ve Manisa FK formalarıyla 2'şer kez Play-Off'ta yıkılan, Manisa ekibiyle 1 şampiyonluk yaşayan Emir, Manisa ekibi 2. zaferini yaşamak istiyor.

Takım kaptanlarından olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 21 resmi maça da ilk1 11'de başladı ve rakip kalelere 2 gol bıraktı.