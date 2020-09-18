Yeni efsane, yeni rekortmen! Duplantis...

Atletizm pistlerinde bu adı artık çok duyacaksınız: Armand Duplantis, lakabı ‘Mondo’... Sırıkla atlamanın yeni efsanesi. 2018’de açık havada 6 metreyi (6.05) geçen en genç atlet unvanını alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Başarısı da tesadüf olmadı...

Salon’da 6.18 atlamıştı

2 yılın ardından şubatta 6.17’yle salonda yeni dünya rekorunu kırmış, aynı ay içinde rekoru 6.18’le geliştirmişti. Çıtayı o kadar rahat aşmıştı ki, Sergey Bubka’nın açık havadaki rekorunu ne zaman geçeceği merak konusu olmuştu. Çünkü bu rekor çok değerleydi. Efsane isim Bubka’nın santim santim geliştirdiği ve bir döneme damgasını vurduğu sırıkla atlama branşı için 6.14 inanılmaz bir yükseklikti.

7 ayda 3 dünya rekoru

...Ve 20 yaşındaki Armand Duplantis, tam 26 yıl sonra gelip, bu çıtayı 6.15’e çıkararak eski rekoru tarihe gömdü. Duplantis, Elmas Lig’in Roma etabında piste çıktı. Seyircisiz stadyumda önce 6.00 metreye kadar ısınma atlayışları yapan Duplantis, çıtayı 6.15’e çıkartarak rekor denemesine girişti. İlk hakkında başarısız oldu. Ancak ikinci hakkında hedefine ulaştı. Duplantis, 6.15’i geçerek Bubka’nın 6.14’le 26 yıldır elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırdı. Yani Mondo tam 7 ay içinde salonda 2, açık havada 1 olmak üzere 3 dünya rekoru kırmış oldu.



