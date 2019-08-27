Yeni dönem iddaa bayi eğitim videosu! İddaa neler değişiyor?

Bahis severlerin merakla beklediği gün yarın, iddaa'da yeni dönem başlıyor! Oranlar yükselecek, MBS1 sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak. Tüm bunlar yaşanırken yeni dönem iddaa bayi eğitim videoları da güncellendi. Ayrıca iddaa'da neler değişti, ne gibi yenilikler olacak. İşte Yeni dönem iddaa bayi eğitim videosu ve iddaa detayları...

CAN TONGO (Fanatik Gazetesi İddaa Sorumlusu)

ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADA İDDAA’NIN DEĞİŞİMİ KONUSUNDA BEKLENTİLER KONUŞULUYOR. DEĞİŞİKLİKLER BU BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK MI?

■ Ağustos ayından sonra Demirören Holding, yeni oyun sistemini yeni kanun doğrultusunda oyuncunun taleplerine çözüm üretecek şekilde baştan hazırlıyor. Bu konuda çok daha fazla yenilik olacak.

SEKTÖRÜN İÇİNDEN BİRİ OLARAK İDDAA, DEMİRÖREN HOLDİNG BÜNYESİNE GEÇİNCENELER DEĞİŞEBİLİR?

■ İkramiyenin yüzde 70’e çıkacak olması büyük avantaj. Yeni yasayla birlikte model oynatanın değil, oyuncunun daha çok kazandığı bir sürece girecek. Tabii tek maç, canlı bahisler, yeni oyun modellerinin gelmesini bekliyoruz.

KUPONLARIN KAZANMASI ÖNEMLİ

■ Oynatıcının sadece 0.2 komisyon alacağı sistemde önemli olan ciro. Kuponların kazanması da bir anlamda cironun artışı açısından oynatıcı firma adına daha değerli. Bir detayı daha paylaşayım. Oynatıcı firma kayıplarda havuzda biriken parayı almıyor. O paranın belli bir kısmı oyun havuzunda sonraki günler için kalırken, fazla bölümü marka sahibi Spor Toto’nun kontrolünde kalıyor.

BERKUK ÜNYAY (Fanatik Gazetesi İddaa Eki Editörü)

2019 YILININ AĞUSTOS’UNDAN İTİBAREN İDDAA OYUNCULARINI NELER BEKLİYOR?

KAZANCIN YÜZDE 70’İ OYUNCUYA

■ İddaa’nın Demirören Grubu’na geçmesiyle birlikte oynayanlar açısından çok önemli değişiklikler olacak. Herkesin şu anda şikayet ettiği, oranların düşüklüğü. Yeni dönem ile birlikte toplanan paranın yüzde 70’i tekrar oyuncuya kazanç olarak geri dönecek. Bu da oynayıcıların kazanmasına odaklanan bir sistemi beraberinde getirecek. Ayrıca canlı bahis seçeneklerini de unutmamak gerek. Canlı bahisle birlikte bahis alternatifleri çoğalacak.

İDDAA BAYİLERİ İÇİN NE GİBİ ÖNGÖRÜLERİNİZ VAR?

■ Bu işten en karlı çıkacaklardan biri de bayiiler. Düşük oranlar nedeniyle şu anda beklenen randımanı alamadıkları kesin. Ancak tek maçların fazlalılığı ve özellikle yeni dönemde oran artışları bayiiler önünde uzun kuyruklar görmemize neden olacaktır.

GÖKHAN GERMAN (Fanatik Gazetesi Basketbol Yazarı)

YENİ İDDAA İHALESİNDE BASKETBOLUN YERİNE OLACAK?

■ Basketbol, İddaa severlerin fazlasıyla ilgi gösterdiği bir branş. Eski dönemde yapılan bir çok hataya rağmen, oynanma oranları beklentilerin üzerindeydi. Özellikle futbolda tüm maçlar ilk günden itibaren bültene girerken, basketbol maçları günlük, hatta maçtan 10-15 dakika önce bültende yerini alıyordu. Halen de bu sorun devam ediyor. Yeni dönemde basketbol maçlarının oran ve handikapları, futboldaki gibi erkenden açıklanırsa, oynanma oranlarında da büyük artış olacaktır. Çünkü, bahisseverler, basketbolu gerçekten çok seviyor.

YENİ BAHİS ALTERNATİFLERİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE BASKETBOLA İLGİ ARTAR MI?

■ Kesinlikle artacaktır. Bildiğim kadarıyla basketbolla ilgili canlı yayın alternatifleri üzerinde de çalışılıyor. Her ne kadar futboldaki kadar canlı oyun alternatifi olmasa da, skorun sürekli el değiştirebildiği basketbolda bahisseverler için zevkli ve kazançlı oyunlar oynanabilir. Ben, yeni dönemde basketbola olan ilginin katlanarak artacağına inanananlardanım...

BURAK SARIASLAN (Fanatik Gazetesi İddaa Eki Editörü)

İDDAA’DA ORANLARI HANGİ KURUM BELİRLEMEKTEDİR?

■ Ağustos ayının sonunda başlayacak olan yeni döneme kadar İddaa’da açılan oranlar, İNTELTEK firması tarafından belirlenmektedir. Genel algı, ihaleyi alan Demirören Grubu’nun oranları belirlediği yönünde. Böyle bir şey sözkonusu değil. Ağustos ayının sonuna kadar oranları sözleşmesinin son yılında olan İNTELTEK belirliyor.

İDDAA’DA YENİ DÖNEMLE BİRLİKTE NE GİBİ DEĞİŞİKLER OLACAK?

■ Yeni dönem başladıktan sonra oyuncular için oldukça ilgi çekici değişiklikler de olacak. Bunların başında mevcut sistemdekinden daha yüksek açılacak oranlar ve canlı maça bahis yapabilme gibi yeni oyunlar geliyor. Tek maça kupon yapabilme fırsatı da yine İddaa oyuncuları için oldukça cezbedici yeni özellikler arasında yer alıyor.

CANER İŞBEĞENDİREN (Fanatik Gazetesi İddaa Eki Editörü)

İDDAA’DA YENİ İHALE DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

■ 2019 yılının 3. çeyreğinde, Demirören ve Scientific Games’in oluşturduğu Şans Girişim İddaa’yı devralacak.

İDDAA’DA YENİ DÖNEM BAYİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

■ İddaa’da yeni dönem, bayiler için kuşkusuz çok daha kârlı geçecek. Güncellenen, tatmin edici düzeydeki oranlar ve artan bahis seçenekleriyle oyun cazibesi yükselirken, oynayanların da daha fazla keyif alacağı bir platforma dönüşecek.

86 TEK MAÇ, 86'SINDA DA CANLI BAHİS!

Almanya Bölgesel Ligi'nden Tunus 1. Profesyonel Ligi'ne, Güney Afrika Premier Lig'den Mısır Kupası'na... iddaa'da oynanabilecek lig sayısında ciddi bir artış olacak. Daha önce bültende hiç görmediğiniz bu liglere MBS3 oynayabileceksiniz.

Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig'i ise bundan böyle MBS1 (TEK MAÇ) farkıyla kuponlarınıza ekleyebileceksiniz, üstelik bu liglerden tüm maçlara CANLI BAHİS de açılacak ve maçlar oynanırken bahis yapıp kazancınızı 5 dakika içinde Misli.com hesabınızda görebileceksiniz!

28 Ağustos - 1 Eylül arasında tam 86 TEK MAÇ fırsatı var ve bu 86 maçın hepsine CANLI BAHİS oynama fırsatınız olacak.

İşte o ligler...

- Fransa Ligue 1

- İtalya Serie A

- Almanya Bundesliga

- İngiltere Premier Lig

- İspanya La Liga

- UEFA Şampiyonlar Ligi

- UEFA Avrupa Ligi

BİTMEDİ, TÜRKİYE'NİN FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI DA TEK MAÇ!

31 Ağustos'ta "Angola-Sırbistan" ile başlayacak olan FIBA Dünya Kupası'nda da TEK MAÇ fırsatları sizleri bekliyor...

Aynı gün 11:30'da oynanacak olan "İran - Porto Riko" karşılaşmasıyla birlikte TEK MAÇ heyecanı başlayacak, 1 Eylül saat 11:30'daki "Türkiye-Japonya" maçıyla heyecan dozu artarken siz de Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayacaksınız.

BAHİS ÇEŞİDİ ARTIYOR!

Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı... Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık oynayacağınız bahis çeşidi de artacak!