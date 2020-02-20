Yeni dernek işe başladı

Açılışı önceki akşam yapılan Ali Sami Yen 1905 Derneği, faaliyetlerine başladı. Derneğin tanıtımında, “Galatasaray’ın yanında olan ve olmaya söz veren Galatasaraylılar” ifadesi kullanıldı. ASY 1905’e üye olabilmek için, aynı zamanda Galatasaray’da kongre üyesi olunması gerekiyor.

20 Şubat 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni dernek işe başladı

Açılışı önceki akşam yapılan Ali Sami Yen 1905 Derneği, faaliyetlerine başladı. Derneğin tanıtımında, “Galatasaray’ın yanında olan ve olmaya söz veren Galatasaraylılar” ifadesi kullanıldı. ASY 1905’e üye olabilmek için, aynı zamanda Galatasaray’da kongre üyesi olunması gerekiyor.

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