Yeni Çorumspor’da Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı

Yeni Çorumspor yönetimi bugün yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp tesislerinde yapılan görüşmeler sonrasında Mehmet Aurelio ile yolları ayırma kararı alınmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15.30’da teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Ayrıca yaşanan bu gelişme sonrasında Ankara’da bulunan Kulüp Başkanımız Fatih Özcan, saat 19.00’da futbolcularımızla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."