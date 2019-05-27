TFF 3'üncü Lig Play Off maçında, 15 Mayıs'ta, Kocaelispor ile karşılaşan Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız, maç izlerken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası Yıldız, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sinan Yıldız Çorum’da toprağa verildi.

Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor'u penaltılar sonucu 5-3 yenerek 2'inci lige yükseldi. Yeni Çorumspor'un Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve futbolcular, Çorum'da Ulu Mezarlığa giderek kalp krizi sonucu ölen taraftar Sinan Yıldız'ın mezarını ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler mezarın üstüne çiçek, takım forması ve kupayı bırakarak dua etti. Başkan Özcan “Bak sana söz verdiğimiz gibi kupayı Çorum’a getirdik” dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)