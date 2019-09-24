Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1

5’inci dakikada Kasımpaşa atağında, sağdan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Onur’un uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza yayının solundaki boşluktan Uğurcan kafayla kaleyi düşündü, top az farkla yandan auta gitti.

26’ncı dakikada Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunu sağdan Ertuğrul kullandı. Penaltı noktasına gelen topu Osman kafayla indirdi, Muhammed Rıdvan sert vurdu, top üstten auta çıktı.

27’nci dakikada sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Kerem Pala çizgiye indi, orta şut karışımı vuruşunda kaleci Ramazan topu ön direk çatalından kornere çeldi.

39’uncu dakikada Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunda bu kez soldan Murathan ortaladı, ön direkte Osman kafayı vurdu, aut.

43’üncü dakikada Yeni Çorumspor atağında, Eren’in orta sahadan Murathan’ın koşu yoluna attığı topta ceza sahasına giren Murathan, iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunu yaptı, kaleci Ramazan’ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

59’uncu dakikada gelişen atakta, Murathan’la Kasımpaşalı Çağatay’ın ceza sahasının sağındaki ikili mücadelesinde Çağatay yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

60’ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Özgür sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

72’nci dakikada Yeni Çorumspor atağında, Mikail yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, üstten aut.

82’nci dakikada Mame Baba ceza sahasına girer girmez plaseledi, kaleci Onur topu mükemmel çıkardı.

90+3’üncü dakikada Tobias Heintz’in pasında Mame Baba ceza sahasında kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı, uygun durumda vuruşunu yaptı, Onur gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip tur atladı.