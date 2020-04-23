Yeni Call of Duty, Soğuk Savaş dönemine götürecek

Oyuncuların yine merakla beklediği yeni Call of Duty için bazı iddialar oyun hikayesi hakkında ipuçları veriyor. Bir taraftan yeni oyunun da bir devam olacağı ve adının Black Ops olacağı beklenirken diğer yandan ise yeni bir maceranın başlayacağı söyleniyor.

Call of Duty ismi Vietnam olacak iddiası, oyunun bizi dünyanın soğuk savaş dönemine Amerika’nın ise Vietnam savaşı yıllarına götüreceğini ve sıfırdan bir maceraya başlayacağını gösteriyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için konu netlik kazanmadı. Bu konuda güvenilir bir kaynak olan Jason Schreier, Vietnam iddiasının sahibi olarak karşımıza çıkıyor.

Kotaku’dan ayrılıp şu anda Bloomberg ile çalışan Schreier, özellikle Call of Duty konusundaki doğru çıkan ön görülerinde yanılmıyor. Bu yüzden de Call of Duty Vietnam iddiası güçlü bir konumda görünüyor. Ayrıca Schreier, oyunun son bahar aylarında yine oyuncuların karşısına çıkacağını da söylüyor. Ancak beklenen oyunun kesin tarihi için henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. (ShiftDelete)