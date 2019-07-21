Yeni bir yıldız doğuyor: Erencan Yardımcı

İşte Fatih Terim’in yeni prensi... 17 yaşındaki Erencan Yardımcı, Leipzig maçının ikinci yarısında oyuna girerken, Babel’in kaydettiği son golün asistini yapmayı başardı.

21 Temmuz 2019, Pazar 10:28
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Yeni bir yıldız doğuyor: Erencan Yardımcı

Rakip savunmaya yaptığı pres, son andaki topu çevirişi ve kendine güveniyle büyük beğeni topladı. Terim, yapılacak tüm forvet takviyelerine rağmen Erencan’a daha fazla şans tanımayı planlıyor. Daha önce altyaş kategorilerinde gol krallığı da yaşayan genç yeteneğin en büyük hayali, A takım kadrosunda yer alabilmek. Terim, hiç düşünmeden kampa getirdiği Erencan’la sürekli görüşüyor ve onun kendini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yapacağını her fırsatta dile getiriyor.

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