Yeni bir Ejderha Terbiyecisi kostümü mü geliyor?

League of Legends akılda soru işaretleri bırakan yeni bir kısa video paylaştı ve bu videonun kahramanının Heimerdinger olduğu düşünülüyor. Gösterilen bu video’yu analiz ettiğimizde gözlük takan küçük bir yordle’ın bir ejder yumurtasını gözlediğini görüyoruz. Ejderha Terbiyecisi kostümlerine sahip olan Tristana ve Lulu’ya baktığımızda ejderhaların bu şampiyonlara yardım ettiğini; Tristana’nın elindeki ejderha ile ateş ettiğini görüyoruz. Heimerdinger düşünüldüğünde bu ejderhaların kostüm olarak taretlerin yerine geçmesi çok da mantıksız sayılmaz.

Tek amacı gördükleri yerde ejderhaları katletmek olan Ejderha Avcısı kostümlerinin de bulunduğu League of Legends’da, Yordleların bu güzel canlıları düşman olarak değil de bir dost olarak tanımlaması tam da Yordlelara göre bir iş olarak önümüze seriliyor. (Playerbros)