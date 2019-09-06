'Yeni bir başlangıç yapacağız'

Kara Kartal, sezona deplasmanda alınan 3-0’lık Sivasspor yenilgisi ile başladı. Sonrasında ise sahasında Göztepe’yi 3-0 devirdi. Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u devirip milli araya 2’de 2 ile gitmeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, 1-1’lik beraberliğin ardından büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş, önceki gün ise Bolu’nun Gerede ilçesinde kurduğu tesislerde hazırlıklarına başladı. Çalışmaları takip etmeye ve teknik heyet ile oyunculara moral vermeye gelen Başkan Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Orman, ligin ilk 3 haftasında kaybedilen 5 puandan dolayı oldukça üzgün olduğunu Avcı’ya iletti.

‘Sorunları ortadan kaldıracağız’

Yaptıkları çalışmaları, henüz tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade eden tecrübeli hoca ise “Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Burak Yılmaz da takıma geri dönecek. Böylece gol sorununu ortadan kaldıracağız. Gazişehir maçı ile birlikte lige yeni bir başlangıç yapıp arkasını getireceğiz” diye konuştu.

Orhan Yıldırım