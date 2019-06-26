Yengesine tecavüzden yargılanan ünlü jokeyin cezası belli oldu!

İstinaf Mahkemesi tutuklu yargılanan Uğur P.'ye nitelikli cinsel saldırı suçunu akrabaya karşı ve birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Erhan G. ve Sercan Ç.'yi de cinsel saldırı suçunun asli faili olduğuna kanaat getiren mahkeme 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da aldıkları 5'er yıl hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi tutuksuz iki jokeyin de tutuklanmasına karar verdi.

Uğur P. (28) ile Erhan G. (26) ve jokey Sercan Ç.'ye (27) tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından aldıkları hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımışlardı. 3 jokeyin tutuklanmasına karar veren 20. Ceza Dairesi, sanıklara toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 3 jokeyin spor hayatını bitiren olay, İstanbul Bakırköy'de 2016 Mayıs'ında iddialara göre şöyle yaşandı.

KAR MASKELERİ TAKIP ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADILAR

Uğur P.'nin İzmir'de yaşayan ağabeyi Nadir P.'nin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N. P., Uğur P.'nin evine gitti. Bir süre sonra evde bulunan Uğur P. jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Uğur P.'nin talimatıyla iki jokey kendi odalarına çekildi. Alkollü olan Uğur P., genç kadına tecavüz etti.

SOKAKTA YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra 3 jokeyin ellerinden kurtulan N.P. yolda gördüğü bir kişiden yardım istedi. Sokaktan geçen bir kadın ise polise ihbarda bulundu. Uğur P.'nin sokakta genç kadına tokat atması sonucu çevredekilerin tepkisi üzerine jokeyler N. P.'yi bırakarak ayrıldı.

TUTUKSUZ YARGILANDILAR

N. P.'nin şikayeti üzerine 3 jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından geçtiğimiz şubatta mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Dava dosyasında Adli Tıp raporlarının N. P.'nin iddialarını doğrular nitelikte olduğu, genç kadının el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, Uğur P.'nin cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik DNA profili ile örtüşen materyallerin elde edildiği yer aldı. Dava devam ederken N. P. şikayetini geri çekti. Uğur P.'nin ağabeyi başka suçtan cezaevinde bulunan Nadir P. ise iki ayrı mektup yazarak, kardeşine tuzak kurduklarını iddia etti.

40 YIL HAPİS ÇIKTI

Mahkeme heyeti Uğur P.'yi, "cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Uğur P., duruşmada tutuklandı. Diğer iki jokey ise "Nitelikli cinsel saldırıya yardım etmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçuna yardımdan" 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Cinsel suçlara bakan 20. Ceza Dairesi de önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur P., ile Erhan G. ve avukatları katıldı. Diğer sanık Sercan Ç. ise duruşmaya avukatıyla İzmir Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS (görüntülü) sistemiyle katıldı.

''RIZASIYLA İLİŞKİ YAŞADIK''

Duruşmada Uğur P., eski sevgilisi ve ağabeyinin eşi N. P.'nin İstanbul'a geldikten sonra kendisini ziyaret ettiğini ve ayrıldığını belirtti. Bir gün sonra genç kadının gece kendisini arayarak tekrar eve geldiğini belirten Uğur P., alkollü olduklarını iki arkadaşının kendi odalarına çekildikten sonra N. P.'nin isteği ile ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını ve beraatlerini istedi.

CEZA 61 YIL 3 AYA ÇIKTI

İstanbul 20. Ceza Dairesi, 3 sanığın temyiz itirazlarını reddederek kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan yerel mahkemenin verdiği 5'er yıl hapis cezasını onadı. Nitelikli cinsel saldırı suçundan yerel mahkemenin kararını kaldıran Ceza Dairesi, Uğur P.'ya N.P.'ye karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme suçun akrabaya karşı ve birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezayı yarı oranında artırarak 19 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Uğur P'ye iyi hal indirimi uygulayan 20. Ceza Dairesi, cezayı 16 yıl 3 aya düşürdü.

Tecavüz olayında Sercan Ç. ve Erhan G.'nin asli fail olduğuna kanaat getiren 20. Ceza Dairesi cinsel saldırı suçundan iki jokeye de 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezayı 18 yıl hapis cezasına çıkartan 20. Ceza Dairesi, iyi hal indirimine giderek cezayı 15 yıla düşürdü. 3 jokey toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Sanıkların Yargıtay'a itiraz hakları bulunuyor.

Hayati ARIGAN / İSTANBUL (DHA)