Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesinin bitimi için 19 Ocak tarihi işaret edilen, 1 yıllık opsiyonun kullanıldığı iddiasına rağmen, Sarı- Kırmızılılar’ın transferini açıklamaya hazırlandığı Alan Carvalho’da sürpriz gelişme...

Brezilyalı golcünün eşi Thuanny, dün sarı bir pantolon ve kırmızı bluzuyla poz verirken, bu kareyi yine aynı renkteki kalplerle birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar, ‘yenge’ lakabını taktıkları Thuanny Carvalho’nun fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.

Dubai’de haber bekliyor

Alan ise takımının Dubai kampında çalışmalarına devam ediyor ve transferi için artık Galatasaray’dan haber gelmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bonservis bedeli ödenecek olsa bile, Brezilyalı golcünün transferini mutlaka açıklamayı planlıyor.

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