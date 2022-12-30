Yemeksepeti PROTALITY DROPSTARS Şampiyonu Entropiq!

Yemeksepeti PROTALITY DROPSTARS, PROTALITY tarihinin en büyük ödül havuzunu oyuncularla buluşturdu. 8 bin $’lık ödül havuzunun Aslan payını Entropiq alırken, tam ödül dağılımı şu şekilde:

Entropiq - 2 bin $

HEROIC - 1 bin $

STARDUST - Bin $

QUESTION MARK - Bin $

ACEND - 750 $

MERCURIAL - 750 $

HIVEX ESPORTS - 500 $

POLISH POWER - 500 $

16 takımın, 3 farklı maç gününde toplam 15 maç oynadığı Final Aşaması, PUBG TR Twitch kanalından Arda “Tropik” Bayram, Buğrahan “Wreckage” Şevke, Oğuzhan “CanAlem” Canalem, Timur “Timurlengx” Günay ve Utku “utimikk” Taşyürek’ten oluşan yayın kadrosunun anlatımı ve analizleriyle seyircisiyle buluştu.

Bu etkinlik ile seride bir ilki gerçekleştirip, Türkçe dışındaki dillerde de canlı yayınlar hedefleyen PROTALITY, Nikolai "Odesskin" Lutsenko, Mikhail “Yarrmosh” Yarmosh, Matti "CastByCopter" Korvenmaa, Patrick "InviSan" Schadewitz, Philipp “Philiimon” Baldauf ve Klaus "Trauni" Parzinger‘in bu heyecanı İngilizce, Fince, Almanca ve Rusça dillerinde yorumladı.

PROTALITY Season 5’da ilk kez izleyicilerle buluşan SPECIAL GUEST’in bu seferki konukları Ivo "Kowo" Schenk, Tobias "TheNameIsToby" Wiinblad ve Jarco "DiamondJ_CS" Vervaeke yorumları ile Yemeksepeti PROTALITY DROPSTARS heyecanına ortak oldu.

2 yıldır Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde aktif olarak 5 büyük sezon ve 1 ara sezon etkinliği gerçekleştiren PROTALITY, 3'üncü yaşının ilk günlerinde PUBG oyuncuları için yeni fırsatlar ve alışkanlıklar yaratmaya devam etti.

2019 yılından bu yana yapılan her etkinlikte eSports360 ve WeSportsMedia'nın oyun ve espor projelerinde yeni bir zirve olmaya hazırlanan PROTALITY, Yemeksepeti PROTALITY DROPSTARS ile yılın en görkemli şovunu hayranlarına sunmuş oldu.

İlandır